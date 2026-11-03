US Midterm Elections 2026: Donald Trump की सबसे बड़ी परीक्षा, हाउस और सीनेट पर किसका कब्जा होगा?

US Midterm Elections 2026: अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले यूएस मिडटर्म इलेक्शन पर पूरी दुनिया की नजर है. इन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की Republican Party के सामने अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की चुनौती है. वहीं, Democrats की कोशिश हाउस और सीनेट में बहुमत हासिल करने की है. इन चुनावों में महंगाई, रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतें, ईरान के साथ युद्ध और ट्रंप की नीतियां बड़े

मुद्दे हैं. University of Virginia के Center for Politics के डायरेक्टर Larry Sabato के मुताबिक, ये चुनाव Donald Trump के राष्ट्रपति कार्यकाल पर जनता के रुख को समझने का अहम मौका हैं. अगर Democrats हाउस पर कब्जा कर लेते हैं, तो Trump प्रशासन के फैसलों की जांच और सरकारी नीतियों पर रोक लगाने की कोशिशें तेज हो सकती हैं. वहीं, सीनेट में बहुमत का समीकरण भी काफी अहम होगा.