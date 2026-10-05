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US Mid Term Elections 2026: डोनाल्ड ट्रंप ने दिया पैसों का ‘लॉलीपॉप’, सता रहा हार का डर?

Produced by Pramod Yadav
08:20 | Updated:

With an eye on the 2026 US midterm elections, President Donald Trump has announced a plan to send a payment of $90—approximately ₹8,000—to more than 20 million elderly Americans. Some believe this decision was made with the elections in mind. The White House announced on Friday night that this $90 payment would be issued to over 20 million senior citizens. According to the Trump administration, the aim of this payment is to alleviate the burden of healthcare costs on the elderly. These payments will primarily go to individuals enrolled in Medicare Part B. Administration officials stated that many recipients will receive the approximately $90 via direct deposit into their bank accounts this month. US Mid Term Elections 2026 को देखते हुए राष्ट्रपति Donald Trump ने 2 करोड़ से ज्यादा बुज़ुर्ग अमेरिकियों को 90 डॉलर यानी करीब 8 हजार रुपये की पेमेंट भेजने की योजना का ऐलान किया है. कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप ने चुनावों को देखते हुए यह फैसला लिया है. व्हाइट हाउस ने शुक्रवार रात ऐलान किया कि 2 करोड़ से ज्यादा बुज़ुर्ग अमेरिकियों को 90 डॉलर का पेमेंट भेजा जाएगा. ट्रंप प्रशासन के मुताबिक, इस पैसे का मकसद बुज़ुर्गों पर पड़ने वाले हेल्थ केयर खर्च का बोझ कम करना है. ये पेमेंट मुख्य तौर पर उन लोगों को मिलेगा जो मेडिकेयर पार्ट B में शामिल हैं. प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक, कई लोगों को इसी महीने उनके बैंक अकाउंट में करीब 90 डॉलर का डायरेक्ट डिपॉजिट मिलेगा.

US Mid Term Elections 2026 को देखते हुए राष्ट्रपति Donald Trump ने 2 करोड़ से ज्यादा बुज़ुर्ग अमेरिकियों को 90 डॉलर यानी करीब 8 हजार रुपये की पेमेंट भेजने की योजना का ऐलान किया है. कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप ने चुनावों को देखते हुए यह फैसला लिया है. व्हाइट हाउस ने शुक्रवार रात ऐलान किया कि 2 करोड़ से ज्यादा बुज़ुर्ग अमेरिकियों को 90 डॉलर का पेमेंट

भेजा जाएगा. ट्रंप प्रशासन के मुताबिक, इस पैसे का मकसद बुज़ुर्गों पर पड़ने वाले हेल्थ केयर खर्च का बोझ कम करना है. ये पेमेंट मुख्य तौर पर उन लोगों को मिलेगा जो मेडिकेयर पार्ट B में शामिल हैं. प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक, कई लोगों को इसी महीने उनके बैंक अकाउंट में करीब 90 डॉलर का डायरेक्ट डिपॉजिट मिलेगा.

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