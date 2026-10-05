US Mid Term Elections 2026: डोनाल्ड ट्रंप ने दिया पैसों का ‘लॉलीपॉप’, सता रहा हार का डर?

US Mid Term Elections 2026 को देखते हुए राष्ट्रपति Donald Trump ने 2 करोड़ से ज्यादा बुज़ुर्ग अमेरिकियों को 90 डॉलर यानी करीब 8 हजार रुपये की पेमेंट भेजने की योजना का ऐलान किया है. कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप ने चुनावों को देखते हुए यह फैसला लिया है. व्हाइट हाउस ने शुक्रवार रात ऐलान किया कि 2 करोड़ से ज्यादा बुज़ुर्ग अमेरिकियों को 90 डॉलर का पेमेंट

भेजा जाएगा. ट्रंप प्रशासन के मुताबिक, इस पैसे का मकसद बुज़ुर्गों पर पड़ने वाले हेल्थ केयर खर्च का बोझ कम करना है. ये पेमेंट मुख्य तौर पर उन लोगों को मिलेगा जो मेडिकेयर पार्ट B में शामिल हैं. प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक, कई लोगों को इसी महीने उनके बैंक अकाउंट में करीब 90 डॉलर का डायरेक्ट डिपॉजिट मिलेगा.