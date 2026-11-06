US Midterm Election Results: डोनाल्ड ट्रंप की टीम में हलचल, पीट हेगसेथ और मार्को रुबियो पर एक्शन?

US Midterm Election Results के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगा और डेमोक्रेट्स ने House of Representatives और Senate, दोनों में बहुमत हासिल कर लिया. इसके बाद ट्रंप प्रशासन के दो बड़े चेहरों, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और विदेश मंत्री मार्को रुबियो के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है. रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग

प्रस्ताव पर अगले हफ्ते वोट कराने की बात कही है. ईरान युद्ध को लेकर हेगसेथ पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका बचाव किया है और उन्हें पद पर बनाए रखने की बात कही है. उधर, रुबियो ने ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक प्रशासन में बने रहने की बात कही है. व्हाइट हाउस और विदेश विभाग ने उनके पद छोड़ने की खबरों को फेक न्यूज बताया है. आखिर मिडटर्म चुनाव के नतीजों के बाद ट्रंप प्रशासन के भीतर क्या बदल रहा है?