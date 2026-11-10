US Midterm Election: गाजियाबाद से US की राजनीति तक पहुंचीं सबा हैदर, मोदी, ट्रंप पर क्या बोलीं?

US Midterm Election Results: गाजियाबाद में पढ़ाई, अमेरिका में नई जिंदगी और फिर वहां की राजनीति में अपनी पहचान. सबा हैदर का सफर कई मायनों में खास है. योग टीचर के तौर पर काम करने से लेकर अमेरिका के इलिनॉय की 84वीं डिस्ट्रिक्ट से स्टेट रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने तक, उनकी कहानी संघर्ष, मेहनत और हौसले की कहानी है.जनसत्ता के साथ खास बातचीत में सबा हैदर ने बताया कि अमेरिका में

राजनीति में आने का उनका सफर कैसा रहा, पहली चुनावी हार के बाद उन्होंने वापसी कैसे की और चुनाव प्रचार के दौरान एक ब्राउन मुस्लिम वुमन होने के चलते उन्हें किस तरह के पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा.इस बातचीत में सबा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की राजनीति पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि वो आज की राजनीति में किस तरह के बदलाव की जरूरत महसूस करती हैं. साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी, भारतीयों के H-1B और L-1 वीजा, ग्रीन कार्ड की मुश्किलों और अमेरिका में अपने राजनीतिक अनुभवों पर भी बात की. देखिए गाजियाबाद से अमेरिका की राजनीति तक पहुंचीं सबा हैदर का पूरा इंटरव्यू.