अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई है. इस हार के बाद अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन से जो ट्रंप के करीबियों, बड़ी टेक कंपनियों और वॉल स्ट्रीट के दिग्गजों के खिलाफ जांच शुरू करने की तैयारी कर रही हैं. लेकिन वॉरेन के इस ऐलान के बाद ट्रंप प्रशासन की तरफ से भी एक बड़ा कदम उठाया गया है. अमेरिका के एक वरिष्ठ सरकारी वकील ने

वॉरेन को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि वो अपने सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड सुरक्षित रखें. इस चिट्ठी में अमेरिका के दो ऐसे आपराधिक कानूनों का जिक्र किया गया है, जिनके तहत लोगों को धमकाने और उनके संवैधानिक अधिकारों में दखल देने को अपराध माना जाता है.