अमेरिका इज़रायल लेबनान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है. इस समझौते को लेकर हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि वो इस डील को नहीं मानेगा. हिजबुल्लाह समर्थक लेबनानी सांसद हसन फदलल्लाह ने कहा कि डील चाहे जो भी हो, इसका ज़मीन पर कोई असर नहीं होगा. लेबनानी सांसद ने कहा कि ज़मीन पर हमारा कब्ज़ा है, हम इज़रायल के आगे कभी भी हथियार नहीं डालेंगे. बता दें कि

इस समझौते के तहत अमेरिका की मदद से लेबनान के लिए एक त्रिपक्षीय सैन्य समनव्य समूह यानी MCG4L भी बनाया गया है. समझौते के मुताबिक, अमेरिका लेबनानी सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ लेबनानी सैन्य प्रयासों का समर्थन करने के लिए भी कदम उठाएगा. साथ ही, अमेरिका UN के साथ मिलकर लेबनान को 10 करोड़ डॉलर की मदद भी देगा.