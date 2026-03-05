US-Israel-Iran War Day 6: छठे दिन Senate का Trump को समर्थन, जिससे Regime Change का रास्ता साफ और तेल की कीमतें आसमान छू रही

US-Israel-Iran War : मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष छठे दिन में प्रवेश कर चुका है। यह युद्ध 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई सहित कई शीर्ष नेताओं की मौत हुई। ईरान ने Operation True Promise 4 के तहत जवाबी मिसाइल और ड्रोन

हमले किए हैं, जिससे इज़राइल, लेबनान, खाड़ी देशों और अमेरिकी ठिकानों पर प्रभाव पड़ा है। ईरान में 1,000+ मौतें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि लेबनान में इज़राइली हमलों से नागरिक हताहत और विस्थापन बढ़ा है। अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप की सैन्य कार्रवाई रोकने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिससे रेजीम चेंज का लक्ष्य मजबूत हुआ। वैश्विक स्तर पर तेल कीमतें बढ़ी हैं और आर्थिक-मानवीय संकट गहरा रहा है। कूटनीतिक प्रयास विफल हो रहे हैं, और संघर्ष क्षेत्रीय से वैश्विक तनाव में बदल रहा है।