US-Iran Tension: क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की कगार पर है? मध्य पूर्व के आसमान में गूंजती लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट और ईरान की तरफ बढ़ते अमेरिकी एयरक्राफ्ट की संख्या एक ही संकेत दे रही हैं कि…ईरान -अमेरिका (iran america) के बीच सबकुछ ठीक नहीं है… हालिया मीडिया रिपोर्टों के अनुसार… अमेरिका ने ईरान की सीमाओं के करीब अपने सबसे घातक लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों की तैनाती कर दी

है… तो वहीं ईरान ने भी फायर ड्रिल के लिए रणनीतिक जलमार्ग ‘Strait of Hormuz’ को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है…यह कदम ऐसे समय उठाया गया है… जब दोनों देशों के परमाणु मामले पर जनेवा में बातचीत चल रही है… ऐसे में डर है कि… कही ये बातचीत विफल रही तो… क्या अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध छिड़ सकता है… या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है… तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत में फिलहाल क्या अपडेट है…और अमेरिका ने अपने घातक एयरक्राफ्ट ईरान के सीमा पर क्यों तैनात कर रहा है… नमस्कार मेरा नाम है प्रमोद… और आप देख रहे हैं जनसत्ता…