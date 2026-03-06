Iran Israel US War: वेनेज़ुएला के बाद Cuba पर दो हफ्तों में ‘डील, क्या है Donald Trump का नया ऐलान

Donald Trump on Cuba: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (5 मार्च) को कहा कि वे पहले ईरान में युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद “यह सिर्फ समय की बात होगी” जब कई लोग क्यूबा वापस लौटेंगे। ट्रंप ने इंटर मियामी सॉकर टीम के साथ व्हाइट हाउस इवेंट में कहा कि क्यूबा “डील करने को बहुत बेताब” है। उन्होंने ईरान संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, “हम पहले

यह खत्म करना चाहते हैं।” ट्रंप ने वेनेजुएला को “स्थिर” बताया, अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज की तारीफ की और कहा कि अमेरिका वेनेजुएलन तेल आयात कर रहा है, जिसे ह्यूस्टन आदि में रिफाइन किया जा रहा है और बदले में ज्यादा राजस्व वापस भेजा जा रहा है।