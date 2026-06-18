US-Iran Deal Explained: क्या डोनाल्ड ट्रंप (Trump) ने ईरान (Iran) को झुका दिया है? या फिर जिस ईरान को अमेरिका और इज़राइल महीनों तक निशाना बनाते रहे, उसी ईरान ने बिना सत्ता गंवाए अमेरिका से बड़ी रियायतें हासिल कर ली हैं? क्या मध्य-पूर्व (Middle-East) में अब सचमुच शांति आने वाली है. या फिर यह सिर्फ अगले बड़े संघर्ष से पहले का एक विराम है? और सबसे बड़ा सवाल जिस युद्ध

की शुरुआत ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को खत्म करने और उसकी ताकत तोड़ने के नाम पर हुई थी, उसका अंत आखिर एक समझौते पर क्यों हुआ? और 14 प्वाइंट्स की डील में क्या-क्या, जिस पर ट्रंप-पेजेश्कियान ने किए साइन?