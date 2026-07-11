ईरान में एक ऐसा रेलवे ब्रिज है, जिसके ज़रिए रूस और चीन ईरान को लगातार कार्गो सप्लाई कर रहे थे. यह रास्ता इन तीनों देशों के बीच माल-ढुलाई और सैन्य सप्लाई का सबसे अहम रेल मार्ग है. लेकिन, अब ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि अमेरिका ने इस रेलवे ब्रिज को एक क्रूज़ मिसाइल से निशाना बनाया है, जिसमें इसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. रिपोर्ट के

मुताबिक, रूस ने इस रेल मार्ग का इस्तेमाल नवंबर 2025 से करना शुरू किया था, जबकि ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद करने के बाद..चीन का रेल ट्रैफिक इस रेलवे ब्रिज से तीन गुना ज्यादा बढ़ गया था. ये रास्ता ईरान और प्रमुख यूरेशियन अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक व्यापक ट्रेड रूट है. और क्षेत्रीय कारोबार के लिहाज़ से ये रास्ता ईरान के लिए काफी अहम है.