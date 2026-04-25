Iran US 2nd Peace Talk: 25 April 2026 को इस्लामाबाद में एक बड़ा geopolitical drama देखने को मिल रहा है। एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दूत—जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ—भी पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या Islamabad में US-Iran के बीच secret talks होने वाली हैं? America कह रहा है YES, लेकिन Iran ने साफ

इनकार कर दिया है। Iran का कहना है कि वो direct meeting नहीं करेगा और अपनी बात पाकिस्तान के जरिए Washington तक पहुंचाएगा। वहीं Pakistan के PM शहबाज शरीफ और Army Chief असीम मुनीर इस पूरे diplomatic crisis को संभालने में जुटे हैं।