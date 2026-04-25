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04:36 | Updated:

इस्लामाबाद पहुंचे अब्बास अराघची, अमेरिका संग बातचीत से इनकार | US-Iran Ceasefire

25 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में एक बड़ा भू-राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहा है। एक ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची पहुंच चुके हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दूत—जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ—भी पाकिस्तान आने वाले हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच कोई गुप्त वार्ता होने जा रही है। जहां अमेरिका इस संभावना को स्वीकार कर रहा है, वहीं ईरान ने स्पष्ट रूप से इनकार किया है। ईरान का कहना है कि वह अमेरिका के साथ सीधे बातचीत नहीं करेगा, बल्कि अपनी बात पाकिस्तान के माध्यम से वाशिंगटन तक पहुंचाएगा। इस बीच शहबाज शरीफ और असीम मुनीर इस पूरे कूटनीतिक संकट को संभालने और दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिशों में जुटे हुए हैं।

Iran US 2nd Peace Talk: 25 April 2026 को इस्लामाबाद में एक बड़ा geopolitical drama देखने को मिल रहा है। एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दूत—जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ—भी पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या Islamabad में US-Iran के बीच secret talks होने वाली हैं? America कह रहा है YES, लेकिन Iran ने साफ

इनकार कर दिया है। Iran का कहना है कि वो direct meeting नहीं करेगा और अपनी बात पाकिस्तान के जरिए Washington तक पहुंचाएगा। वहीं Pakistan के PM शहबाज शरीफ और Army Chief असीम मुनीर इस पूरे diplomatic crisis को संभालने में जुटे हैं।

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