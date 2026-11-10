अमेरिकी मिडटर्म चुनाव 2026 में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रचंड जीत के बाद इमिग्रेशन को लेकर एक उम्मीद जागी है. दरअसल, अमेरिका में बुजुर्गों की देखभाल का संकट अब इतना गहरा हो चुका है कि वहां के परिवारों के लिए अपने ही मां-बाप की अच्छी देखभाल कराना मुश्किल होता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है केयरगिवर्स यानी बुजुर्गों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों की भारी कमी. हालात ये

हैं कि अमेरिका के कई नर्सिंग होम में स्टाफ की कमी के चलते बुजुर्गों को भर्ती तक नहीं किया जा रहा यानी पैसा होने के बावजूद परिवार अपने बुजुर्गों को बेहतर देखभाल की गारंटी नहीं दे पा रहे. इसी संकट से निपटने के लिए अमेरिकी सांसदों की नजर एक ऐसे रास्ते पर गई है, जिसका सीधा कनेक्शन इमिग्रेशन से है यानी विदेशों से डॉक्टरों, नर्सों और केयरगिवर्स को अमेरिका बुलाना. अमेरिकी पॉलिसीमेकरों के बीच इस बात को लेकर बहुत कम ही चर्चा है कि आने वाले दशक में अमेरिका में बूढ़े लोगों की कितनी बड़ी आबादी होगी और इनमें से कितने लोगों को सीधे देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी.