अमेरिकी मिडटर्म चुनाव नतीजों के बाद डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने इसे खत्म करने का औपचारिक प्रस्ताव रखा है. यह प्रस्ताव 11 सितंबर 2026 को फेडरल रजिस्टर में पब्लिश्ड किया गया था. फेडरल रजिस्टर में इस प्रकाशित करने के बाद.. इस पर आम लोगों की राय मांगी गई थी, जिसके लिए 10 नवंबर 2026 की डेडलाइन रखी गई थी और अब वो डेडलाइन खत्म हो चुकी है. अमेरिकी

टेक कंपनी IBM ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. ब्लूमबर्ग का हवाला देते हुए ‘द नेक्स्ट वेब’ ने रिपोर्ट दी है कि IBM कंसल्टिंग में ज्यादातर पदों के लिए अब वीज़ा और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर नहीं किए जाएंगे यानी कंपनी को इस बात का अहसास हो गया है कि ग्रेस पीरियड जल्द ही खत्म हो सकता है.