US Flight Ground Stop: 9/11 जैसा एयर अलर्ट क्यों? 4 घंटे तक थमा हवाई सफर, 15 हजार उड़ानें प्रभावित

US Flight Ground Stop: अमेरिका में शुक्रवार को अचानक ऐसा हवाई संकट पैदा हुआ, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने कम्युनिकेशन सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के बाद देशभर के एयरपोर्ट्स पर नेशनवाइड ग्राउंड स्टॉप लागू कर दिया. करीब साढ़े चार घंटे तक सभी उड़ानों के टेकऑफ पर रोक लगी रही. इस दौरान आसमान में मौजूद विमानों को सुरक्षित लैंड कराया गया, जबकि मेडिकल

इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं से जुड़ी उड़ानों को छूट दी गई. फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, इस संकट के चलते हजारों उड़ानें रद्द हुईं और हजारों में देरी हुई. करीब 15 लाख यात्रियों की यात्रा प्रभावित होने का अनुमान है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका जैसे आधुनिक देश का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम अचानक कैसे लड़खड़ा गया? शुरुआती रिपोर्ट्स में शिकागो के ओ’हारे और मिडवे एयरपोर्ट से कम्युनिकेशन संबंधी समस्या की खबरें सामने आईं. वहीं, अमेरिकी परिवहन मंत्री सीन डफी ने पुराने एनालॉग टेलीकॉम सिस्टम और ओवरलोडेड राउटर्स को इस संकट की वजह बताया. होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने कहा कि फिलहाल साइबर अटैक का कोई सबूत नहीं मिला है, हालांकि जांच जारी है.