Raisina Dialogue 2026:अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडाउ ने रायसीना डायलॉग 2026 में भारत को चेतावनी दी कि अमेरिका चीन के साथ 20 साल पहले की गलती दोहराएगा नहीं—भारत को बिना शर्त बाजार पहुंच नहीं दी जाएगी, ताकि भारत अमेरिका के लिए प्रतिद्वंद्वी न बन जाए। कांग्रेस का मानना है कि मोदी सरकार की ‘अमेरिका फर्स्ट’ वाली नीति के आगे झुकने से भारत की संप्रभुता और आर्थिक हितों पर खतरा

मंडरा रहा है। यह बयान भारत को कमजोर स्थिति में दिखाता है, जहां $500 बिलियन की खरीद प्रतिबद्धताओं और कम टैरिफ के बदले अमेरिका ‘फेयरनेस’ के नाम पर एकतरफा शर्तें थोप रहा है। यह मोदी सरकार की कूटनीतिक नाकामी है, जो राष्ट्रीय हितों को बेच रही है।