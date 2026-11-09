अमेरिका के वॉशिंगटन के सीएटल शहर में दिवाली कार्यक्रम के दौरान दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट जेक लैंग ने हिंदू विरोधी और नस्लवादी नारेबाज़ी की है. सिएटल में एक दीवाली कार्यक्रम के दौरान जेक लैंग ने हाथों में प्लेसकार्ड लेकर हिंदू-विरोधी नारेबाज़ी की. जेक लैंग ने इस दौरान कहा कि डिपोर्ट ऑल डॉट हेड्स और स्टॉप हिंदू रिप्लेसमेंट ऑफ क्रिश्चन. अब इस पूरे मामले पर अमेरिका में सियासत भी गरमा गई है. दरअसल,

अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने जेक लैंग की निंदा की है. उन्होंने इसको लेकर कहा कि यह विरोध नस्लीय था और भारतीय-अमेरिकी समुदाय बिना किसी डर के अपना त्यौहार मनाने में सक्षम होनी चाहिए. इस घिनौने और नस्लवादी प्रदर्शन से मुझे बेहद नफरत हो रही है. दिवाली एक महत्वपूर्ण त्योहार है और हमारे समुदाय को इसे मनाने में सुरक्षित महसूस करना चाहिए. हमारे शहर या इस देश में इस तरह की नफरत भरी हरकत के लिए कोई जगह नहीं है.