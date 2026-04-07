US Attack Iran Powerplant : अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग की वजह से…इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं… अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे कठोर चेतावनी देते हुए… एक अंतिम समय सीमा तय कर दी है… ट्रंप का सीधा और स्पष्ट अल्टीमेटम है…मंगलवार यानी 7 अप्रैल की रात 8 बजे तक ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’को खोल दिया जाए…अन्यथा ईरान के पावर

प्लांट और बुनियादी ढांचे मलबे के ढेर में बदल दिए जाएंगे…यह केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं…बल्कि एक ऐसे युद्ध की आहट है… जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख सकता है…इस दौरान अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट पर हमला किया तो, स्थिति गंभीर हो सकती है।