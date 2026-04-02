West Bengal Election 2026: SIR पर बंगाल में बवाल, 60 लाख वोटरों पर खतरा, कोर्ट ने कर दिया ये आदेश

Bengal Election 2026 SIR List: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है… लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ रैलियों और नारों की नहीं है… बल्कि ‘वोट देने के अधिकार’ की भी है…सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 1 अप्रैल को एक ऐसी टिप्पणी की है… जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है… कोर्ट ने साफ कहा है कि… ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ यानी SIR के दौरान जिन मतदाताओं के

नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं… उनके अधिकारों को ‘हमेशा के लिए खत्म’ नहीं किया जा सकता है… आखिर क्या है यह पूरा मामला और क्यों 60 लाख लोगों के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में…