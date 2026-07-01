सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर भारत के फैसले पर गंभीर चिंता जताई है। पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री इशाक डार, बिलावल भुट्टो जरदारी और अन्य नेताओं ने कहा कि अगर सिंधु जल संधि का पालन नहीं हुआ, तो इसका असर सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून

और वैश्विक व्यवस्था पर भी पड़ेगा।दूसरी ओर भारत का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद और पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को समर्थन जारी रहने के कारण सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया गया। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक आतंकवाद पर विश्वसनीय कार्रवाई नहीं होती, तब तक संधि बहाल नहीं होगी।