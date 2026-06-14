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पटना के पाटिलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने काटा गदर

Produced by Shubham Garg
08:00 | Updated:

देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। उग्र परीक्षार्थियों ने पहले स्टेशन परिसर में प्रदर्शन शुरू किया, फिर पथराव शुरू हो गया। ट्रेनों के शीशे तोड़े गए, स्टेशन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और परीक्षा स्पेशल ट्रेन में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर चारों तरफ पत्थर बिखर गए। रेलवे ट्रैक पर भी पत्थर आ गए। स्टेशन पर मौजूद आम यात्री दहशत में इधर-उधर भागने लगे। पूरे परिसर में अफरातफरी का माहौल था।

Bihar News: बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा देने जा रहे हजारों अभ्यर्थियों ने पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। ट्रेनों की कमी और कई गाड़ियों के लेट होने से नाराज अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर रेल परिचालन ठप कर दिया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रदर्शन के दौरान पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। अभ्यर्थियों के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो

गए। हालात को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस घटना के बाद स्टेशन परिसर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

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