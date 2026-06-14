Bihar News: बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा देने जा रहे हजारों अभ्यर्थियों ने पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। ट्रेनों की कमी और कई गाड़ियों के लेट होने से नाराज अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर रेल परिचालन ठप कर दिया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रदर्शन के दौरान पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। अभ्यर्थियों के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो

गए। हालात को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस घटना के बाद स्टेशन परिसर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया।