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शर्मनाक: तैरती सब्जी और जली रोटी… मिड डे मील के नाम पर ‘मजाक’

Produced by Shubham Garg
07:00 | Updated:

सब्जी के नाम पर सिर्फ पानी है, रोटी के नाम पर जमीन से उठाकर परोसा गया निवाला है, और बैठने के लिए काई जमी हुई सीली जमीन है। सवाल ये नहीं है कि ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी है या नहीं, सवाल ये है कि जिस व्यवस्था में एक जिले में बीस-बीस अधिकारी निगरानी के लिए तैनात हैं, वहां यह "मजाक" महीनों तक कैसे चलता रहा और उसे बेनकाब करने के लिए आखिर एक वायरल वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी?

UP Mid-Day Meal Viral Video: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मिड-डे मील व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो में बच्चों को सब्जी की जगह पानी जैसी करी परोसी जाती दिखाई देती है। इतना ही नहीं, जमीन पर गिरी रोटी को उठाकर दोबारा बच्चों की थाली में परोसने का दृश्य भी कैमरे में कैद

हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया, रसोइया के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश हुई और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मिड-डे मील की निगरानी के लिए कई स्तरों पर अधिकारी नियुक्त हैं, तो ऐसी स्थिति आखिर सामने कैसे आई?

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