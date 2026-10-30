Ghaziabad Ground Report में जनसत्ता की टीम पहुंची गाजियाबाद सदर के नवयुग मार्केट और पुराने गाजियाबाद, जहां व्यापारियों और आम लोगों से विधायक संजीव शर्मा के कामकाज को लेकर बातचीत की. किसी ने विधायक के काम पर संतुष्टि जताई, तो किसी ने महंगाई को लेकर BJP सरकार पर सवाल उठाए. इस दौरान हालिया MLC Election Results में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर भी लोगों ने अपनी राय रखी. गाजियाबाद की

जनता अपने विधायक को कितने नंबर देती है? क्या संजीव शर्मा का रिपोर्ट कार्ड जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है? देखिए जनसत्ता की यह ग्राउंड रिपोर्ट.