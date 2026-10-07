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UP Election 2027: अखिलेश यादव से खटपट या फिर कांग्रेस की रणनीति?क्या है Congress में बदलाव की वजह

Produced by Pramod Yadav
10:20 | Updated:

UP Election 2027:यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव (up election 2027) से पहले कांग्रेस (congress) ने ऐसा दांव चला है…जिसने समाजवादी पार्टी के साथ उसके गठबंधन और जातीय समीकरणों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है…अगस्त 2023 से प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल रहे अजय राय (ajay rai) को हटाकर पार्टी ने आराधना मिश्रा मोना को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है…वहीं,सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है…जबकि, देवेंद्र निषाद और आलोक प्रसाद को भी नई टीम में जगह मिली है…लेकिन सवाल है कि…आखिर चुनाव से करीब पांच महीने पहले कांग्रेस को अपनी टीम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अजय राय की विदाई के पीछे पार्टी के अंदर की खींचतान है? या फिर कांग्रेस 2027 के लिए अपनी जातीय राजनीति और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की रणनीति नए सिरे से तय कर रही है?

UP Election 2027:यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ऐसा दांव चला है…जिसने समाजवादी पार्टी के साथ उसके गठबंधन और जातीय समीकरणों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है…अगस्त 2023 से प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल रहे अजय राय (ajay rai) को हटाकर पार्टी ने आराधना मिश्रा मोना को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है…वहीं,सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है…जबकि, देवेंद्र निषाद

और आलोक प्रसाद को भी नई टीम में जगह मिली है…लेकिन सवाल है कि…आखिर चुनाव से करीब पांच महीने पहले कांग्रेस को अपनी टीम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अजय राय की विदाई के पीछे पार्टी के अंदर की खींचतान है? या फिर कांग्रेस 2027 के लिए अपनी जातीय राजनीति और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की रणनीति नए सिरे से तय कर रही है?

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