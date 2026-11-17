UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है. कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और पार्टी ने साफ कर दिया है कि 100 से कम सीटों पर समझौता नहीं होगा. वहीं, अखिलेश यादव के मुताबिक कांग्रेस ने 403 में से 181 सीटों की मांग की है. मल्लिकार्जुन खरगे

और अखिलेश यादव के बीच होने वाली बैठक में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है. रायबरेली, अमेठी और सहारनपुर समेत कई सीटों पर दोनों दलों की नजर है. क्या INDIA Alliance में सहमति बन पाएगी या UP Election 2027 से पहले गठबंधन में दरार दिखेगी? इस रिपोर्ट में समझिए पूरी सियासी कहानी. चुनाव • कांग्रेस के बारे में खबरें राहुल गांधी के बारे में खबरें यूपी चुनाव के बारे में खबरें