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अखिलेश यादव का PDA और नाराज Gen-Z, फिर भी योगी पर क्यों दांव लगा रही है BJP?

Produced by Shubham Garg
09:00 | Updated:

इंडियन एक्सप्रेस में छपी लिज़ मैथ्यू की रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए और नाराजगी दूर करने के लिए नौकरियों से जुड़ी कई अहम कदम उठाए हैं। इस महीने की शुरुआत में, उन्होंने "उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन फॉर आउटसोर्सिंग सर्विसेज" यानी "UPCOS" लॉन्च किया है

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बस पांच महीने बचे हैं। ऐसे में सत्ताधारी BJP अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं, जबकि पार्टी का एक धड़ा युवाओं में असंतोष, बेरोजगारी और जातिगत तनाव जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। BJP के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी के अंदर भी कुछ आपसी मतभेद

भी हैं। इसके बावजूद 10 साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बरकरार है। पिछले कुछ समय से 2027 के चुनावों को देखते हुए पार्टी ने राज्य भर में लोगों से संपर्क बढ़ा दिया है, लेकिन पार्टी के सामने ऐसे में कई चुनौतियां हैं

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