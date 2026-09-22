ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने घोषणा की है कि ब्रिटेन हूती के खिलाफ सऊदी अरब को सैन्य मदद देगा. न्यूज़ एजेंसी दि इंडिपेंडेंट से बात करते हुए ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहम ने कहा कि हमने सऊदी अरब की डिफेंसिव एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग गुजारिश को मंजूरी दे दी है. दि इंडिपेंडेंट का कहना है कि उम्मीद है कि UK कुछ ही दिनों में यह सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसमें रॉयल एयर

फ़ोर्स का एक विमान शामिल होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, टकराव में हूती की भागीदारी डिफेंसिव ऑपरेशन पर केंद्रित रह सकती है, लेकिन इसमें ड्रोन गिराने को भी शामिल किया जा सकता है, जिसे रक्षात्मक उपाय के रूप में जाना जाता है. हालांकि, UK PM का कहना है कि हमें सऊदी अरब से सैन्य सहायता का आवेदन मिला है, और रक्षा सचिव और विदेश सचिव की सलाह पर पिछली रात मैंने डिफेंसिव एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग को मंजूरी दी है और यह वो समझौता है, जो हमने किया है.और मैं उस बात पर वापस आता हूँ, जो मैंने जीवन-यापन के खर्च के दबाव और ब्रिटेन और बड़े इलाके के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने के बारे में कही थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, उसे भविष्य में और व्यवधान की आशंका है, और हमें उन रास्तों को खुला रखने की ज़रूरत है.