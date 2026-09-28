Ujjain Shahi Masjid Controversy : मध्य प्रदेश के उज्जैन की शाही मस्जिद के बाहर तनाव बढ़ गया है. यहां सड़क चौड़ी करने के लिए एक मस्जिद का कुछ हिस्सा हटाया जाना है. इसी कारण मस्जिद के बाहर का इलाका ‘रणक्षेत्र’ में तब्दील हो गया. यहां प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में जुटी भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद हालात काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का

इस्तेमाल करना पड़ा है.मौके पर मौजूद एसपी प्रदीप शर्मा ने मीडिया को बताया कि कुछ उपद्रवियों ने हंगामा करने और पत्थरबाजी करने की कोशिश की. जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और हल्का बल प्रयोग किया.