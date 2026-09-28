Newsletters
LIVE TV

उज्जैन मस्जिद विवाद में पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Produced by Shubham Garg
08:02 | Updated:

एसपी प्रदीप शर्मा ने मीडिया को बताया कि कुछ उपद्रवियों ने हंगामा करने और पत्थरबाजी करने की कोशिश की. जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और हल्का बल प्रयोग किया.

Ujjain Shahi Masjid Controversy : मध्य प्रदेश के उज्जैन की शाही मस्जिद के बाहर तनाव बढ़ गया है. यहां सड़क चौड़ी करने के लिए एक मस्जिद का कुछ हिस्सा हटाया जाना है. इसी कारण मस्जिद के बाहर का इलाका ‘रणक्षेत्र’ में तब्दील हो गया. यहां प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में जुटी भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद हालात काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का

इस्तेमाल करना पड़ा है.मौके पर मौजूद एसपी प्रदीप शर्मा ने मीडिया को बताया कि कुछ उपद्रवियों ने हंगामा करने और पत्थरबाजी करने की कोशिश की. जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और हल्का बल प्रयोग किया.

और पढ़ें
Shorts वीडियो
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर