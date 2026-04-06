Award Trophy
Chetak
Screen
Co Presented
By
Campa
Celebration
Partner
State
Partner
Newsletters
LIVE TV
Produced by जनसत्ता न्यूज डेस्क
04:24 | Updated:

Trump Iran Threat: ट्रंप का ईस्टर पोस्ट विवादों में, Democrats ने बजा दिया 25वें संशोधन का बिगुल

यह पोस्ट ईस्टर के पवित्र दिन पर आई, जिसमें F-बॉम्ब और गालियां के साथ आखिर में व्यंग्यात्मक तरीके से “Praise be to Allah” जोड़ा गया, जिससे मुस्लिम समुदाय और आलोचकों में भारी आक्रोश फैला। कई डेमोक्रेट्स ने इसे “unhinged” (असंतुलित) बताया, जबकि CAIR जैसे संगठनों ने धार्मिक भाषा के दुरुपयोग की निंदा की।

Trump Iran Threat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईस्टर संडे (5 अप्रैल 2026) को Truth Social पर ईरान को एक बेहद गुस्से भरा, अपशब्दों से लबालब पोस्ट किया। सामान्यतः राजनेता छुट्टियों पर शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन ट्रंप (जिन्हें इवेंजेलिकल ईसाइयों का बड़ा समर्थन प्राप्त है) ने इसके उलट ईरान को चेतावनी दी कि अगर वे Strait of Hormuz सोमवार तक नहीं खोलते, तो मंगलवार को ईरान के पावर प्लांट्स और

ब्रिजेस पर हमला होगा। पोस्ट में उन्होंने लिखा, “Tuesday will be Power Plant Day, and Bridge Day, all wrapped up in one, in Iran. There will be nothing like it!!! Open the Fuckin’ Strait, you crazy bastards, or you’ll be living in Hell — JUST WATCH! Praise be to Allah.”

और पढ़ें
Shorts वीडियो
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर