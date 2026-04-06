Trump Iran Threat: ट्रंप का ईस्टर पोस्ट विवादों में, Democrats ने बजा दिया 25वें संशोधन का बिगुल

Trump Iran Threat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईस्टर संडे (5 अप्रैल 2026) को Truth Social पर ईरान को एक बेहद गुस्से भरा, अपशब्दों से लबालब पोस्ट किया। सामान्यतः राजनेता छुट्टियों पर शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन ट्रंप (जिन्हें इवेंजेलिकल ईसाइयों का बड़ा समर्थन प्राप्त है) ने इसके उलट ईरान को चेतावनी दी कि अगर वे Strait of Hormuz सोमवार तक नहीं खोलते, तो मंगलवार को ईरान के पावर प्लांट्स और
ब्रिजेस पर हमला होगा। पोस्ट में उन्होंने लिखा, “Tuesday will be Power Plant Day, and Bridge Day, all wrapped up in one, in Iran. There will be nothing like it!!! Open the Fuckin’ Strait, you crazy bastards, or you’ll be living in Hell — JUST WATCH! Praise be to Allah.”