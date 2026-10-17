Trump Tariff News : रूस के तेल पर ट्रंप का यू-टर्न | भारत को राहत, 100% टैरिफ का खतरा फिलहाल टला?

Russia America Oil Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने की संभावना से जुड़े नए कानून के कई प्रावधानों पर फिलहाल छूट देकर बड़ा यू-टर्न लिया है. इस फैसले से भारत को राहत मिली है, क्योंकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है. लेकिन आखिर ट्रंप ने रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के बाद अचानक अपना

फैसला क्यों बदला? क्या इसके पीछे अमेरिका में बढ़ती तेल की कीमतें, होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट और नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव हैं? इस वीडियो में जानिए लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध कानून, 2026 क्या है, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रावधान कैसे काम करता है और ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश से भारत को कितनी राहत मिली है. साथ ही समझिए व्लादिमीर पुतिन के साथ रूस के डीजल से जुड़ी डील, यूक्रेन की प्रतिक्रिया और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले संभावित असर को. क्या ट्रंप का यह फैसला भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है या अमेरिका के अपने आर्थिक हितों से जुड़ा कदम?