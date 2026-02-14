Trump on Iran: ईरान के लिए ‘बहुत बुरा दिन’, दूसरा कैरियर USS Gerald R. Ford मिडिल ईस्ट के लिए रवाना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को लेकर दबाव बढ़ाते हुए दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट भेजने की पुष्टि की है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS Gerald R. Ford कैरेबियन से “बहुत जल्द” मिडिल ईस्ट की ओर रवाना होगा। यह कैरियर USS Abraham Lincoln के साथ जुड़ेगा, जो पहले

से ही क्षेत्र में तैनात है। इससे अमेरिकी सेना की मौजूदगी और मजबूत हो जाएगी, जिसमें गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, फाइटर जेट्स और सर्विलांस एयरक्राफ्ट शामिल हैं।