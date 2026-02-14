Co-presented by
Trump on Iran: ईरान के लिए ‘बहुत बुरा दिन’, दूसरा कैरियर USS Gerald R. Ford मिडिल ईस्ट के लिए रवाना

ट्रंप ने कहा, "अगर जरूरत पड़ी तो हम तैयार रहेंगे, बहुत बड़ा बल होगा।" उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ बातचीत "सफल" होगी, लेकिन समझौता न होने पर ईरान के लिए "बहुत बुरा दिन" आएगा। ट्रंप ने ईरान में सरकार बदलाव को "सबसे अच्छी बात" बताया और कहा कि पिछले 47 सालों से बातें होती रही हैं, लेकिन अमेरिका ने कई जानें गंवाई हैं—जिसमें हाल के विरोध प्रदर्शनों में हजारों मौतों का जिक्र लगता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को लेकर दबाव बढ़ाते हुए दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट भेजने की पुष्टि की है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS Gerald R. Ford कैरेबियन से “बहुत जल्द” मिडिल ईस्ट की ओर रवाना होगा। यह कैरियर USS Abraham Lincoln के साथ जुड़ेगा, जो पहले

से ही क्षेत्र में तैनात है। इससे अमेरिकी सेना की मौजूदगी और मजबूत हो जाएगी, जिसमें गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, फाइटर जेट्स और सर्विलांस एयरक्राफ्ट शामिल हैं।

