ईरान अमेरिका तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में नाटो समिट में हिस्सा लेने के लिए अंकारा गए थे. इसी दौरान, ट्रंप आपात स्थितियों में कतर द्वारा भेंट में दिए गए एयर फोर्स वन के नए विमान को छोड़कर पुराने विमान में तुरंत अमेरिका लौट आए थे. इसको लेकर, 9 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कई अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा था कि

कतर से मिले नए बोइंग 747-8 विमान में एडवांस एंटी मिसाइल क्षमता जैसे ज़रूरी सुरक्षा फीचर्स नहीं थे. रिपोर्ट के मुताबिक, जानकारों ने विदेश यात्राओं में इस जेट के इस्तेमाल से जुड़े जोखिमों पर चिंता जताई थी. साथ ही, सीक्रेट सर्विस की चिंताओं के कारण बुधवार को ट्रंप को तुर्की से पुराने एयर फ़ोर्स वन में वापस लौटना पड़ा था. न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि प्रशासन पर कतरी विमान की सुरक्षा को बेहतर बनाने यानी उसे अपग्रेड करने से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का दबाव बढ़ रहा है.