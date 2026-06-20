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इटली कभी नहीं गिड़गिड़ाता… ट्रंप के बयान पर भड़कीं मेलोनी!

Produced by Shubham Garg
08:00 | Updated:

ट्रंप के इस बयान पर मेलोनी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न तो वे और न ही इटली कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी ने अपनी प्रस्तावित अमेरिका यात्रा तक रद्द कर दी।

G7 शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका और इटली के बीच नया कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने की गुजारिश की थी। ट्रंप के इस बयान पर मेलोनी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न तो वे और न ही इटली कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं। विवाद इतना

बढ़ गया कि इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी ने अपनी प्रस्तावित अमेरिका यात्रा तक रद्द कर दी। वहीं इटली के राष्ट्रपति और कई राजनीतिक दल भी मेलोनी के समर्थन में उतर आए हैं।

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