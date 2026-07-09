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America Attack On Iran: ट्रंप का ऐलान खत्म हुआ सीजफायर, ये रणनीति या स्टार्ट होने वाला है युद्ध ?

Produced by pramodyadav
09:20 | Updated:

America Attack On Iran:होर्मुज़ स्ट्रेट में टैंकरों पर हमले हुए… जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरानी ठिकानों पर कार्रवाई की… और इसके बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया… इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया… ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हुआ सीज़फायर अब खत्म हो चुका है… साथ ही ईरान को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी… हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत की गुंजाइश अभी बाकी है…सवाल ये है कि आखिर कुछ ही हफ्तों पहले हुए समझौते के बाद हालात दोबारा क्यों बिगड़ने लगे… और इसके पीछे की असली वजह क्या है…तो आइए… 'वर्ल्ड डिकोडर' के इस एपिसोड में समझते हैं… होर्मुज़ स्ट्रेट इस पूरे विवाद का केंद्र क्यों बना है… और ट्रंप के इस बयान के पीछे क्या रणनीति छिपी हो सकती है…

America Attack On Iran:होर्मुज़ स्ट्रेट में टैंकरों पर हमले हुए… जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरानी ठिकानों पर कार्रवाई की… और इसके बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया… इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया… ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हुआ सीज़फायर अब खत्म हो चुका है… साथ ही ईरान को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दे

दी… हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत की गुंजाइश अभी बाकी है…सवाल ये है कि आखिर कुछ ही हफ्तों पहले हुए समझौते के बाद हालात दोबारा क्यों बिगड़ने लगे… और इसके पीछे की असली वजह क्या है…तो आइए… ‘वर्ल्ड डिकोडर’ के इस एपिसोड में समझते हैं… होर्मुज़ स्ट्रेट इस पूरे विवाद का केंद्र क्यों बना है… और ट्रंप के इस बयान के पीछे क्या रणनीति छिपी हो सकती है…

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