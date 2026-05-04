West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रुझानों में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सत्ता अब जाती दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। इस चुनाव में 15 साल की सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार के आरोप, कानून-व्यवस्था के मुद्दे, रिकॉर्ड मतदान और युवाओं का गुस्सा जैसे कई

बड़े फैक्टर सामने आए। भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए स्थानीय नेताओं को आगे किया और चुनाव को मुद्दों पर केंद्रित रखा।