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Produced by Shubham Garg
08:00 | Updated:

15 साल बाद बंगाल में क्यों हारी ममता दीदी?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों पर बड़ा बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि 100 से अधिक सीटों पर “लूट” हुई है और यह जीत नैतिक नहीं बल्कि अनैतिक है।

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रुझानों में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सत्ता अब जाती दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। इस चुनाव में 15 साल की सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार के आरोप, कानून-व्यवस्था के मुद्दे, रिकॉर्ड मतदान और युवाओं का गुस्सा जैसे कई

बड़े फैक्टर सामने आए। भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए स्थानीय नेताओं को आगे किया और चुनाव को मुद्दों पर केंद्रित रखा।

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