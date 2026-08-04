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Bankipur Election Result: बांकीपुर में प्रशांत किशोर के जीत के पीछे ये हैं फैक्टर,BJP क्यों हुई फेल?

Produced by pramodyadav
07:20 | Updated:

Bankipur Election Result: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को उनके घर बांकीपुर में चुनाव जीत कर बड़ा झटका दिया है…जिस सीट पर पिछले कई दशकों से नितिन नबीन के परिवार का कब्जा था…फाइनली अब वो खत्म हो चुका है…और ये तब हुआ है जब राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है…ऐसे में प्रशांत किशोर की जीत को लेकर बिहार की सियासी समीकरण अब बदलती हुई नजर आ रही है… इस जीत की बहुत कम लोगों को उम्मीद थी… शायद जनसुराज के नेताओं को भी इतनी बड़ी उलट-फेर का अंदाजा नहीं रहा होगा…यहां से प्रशांत ने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार को 19 हजार 324 वोटों के मार्जिन से हराया है…ये हार कई मायनों में खास है… लेकिन ये प्रशांत को मिली कैसे ये जानना बेहद अहम है… तो आइए जानते हैं इस वीडियो में…

Bankipur Election Result: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को उनके घर बांकीपुर में चुनाव जीत कर बड़ा झटका दिया है…जिस सीट पर पिछले कई दशकों से नितिन नबीन के परिवार का कब्जा था…फाइनली अब वो खत्म हो चुका है…और ये तब हुआ है जब राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है…ऐसे में प्रशांत किशोर की जीत

को लेकर बिहार की सियासी समीकरण अब बदलती हुई नजर आ रही है… इस जीत की बहुत कम लोगों को उम्मीद थी… शायद जनसुराज के नेताओं को भी इतनी बड़ी उलट-फेर का अंदाजा नहीं रहा होगा…यहां से प्रशांत ने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार को 19 हजार 324 वोटों के मार्जिन से हराया है…ये हार कई मायनों में खास है… लेकिन ये प्रशांत को मिली कैसे ये जानना बेहद अहम है… तो आइए जानते हैं इस वीडियो में…

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