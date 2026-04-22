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07:20 | Updated:

Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम की पत्नी का छलका दर्द, क्या बोली?

Pahalgam Attack Anniversary: आज 22 अप्रैल 2026 है। ठीक एक साल पहले, इसी तारीख को कश्मीर की खूबसूरत बैसरन घाटी गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख-पुकार से दहल उठी थी। पहलगाम में हुए उस भीषण आतंकी हमले की पहली बरसी पर आज पूरा देश एक सुर में शोक भी मना रहा है और आतंकवाद के समूल नाश का संकल्प भी ले रहा है। 22 अप्रैल 2025 का वो दिन सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए किसी डरावने सपने जैसा था। आतंकियों ने कायराना तरीके से निहत्थे लोगों को निशाना बनाया। इस हमले में 26 मासूम जिंदगियां खत्म हो गई थीं। इस हमले मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने क्या कुछ कहा है सुनिए…

Pahalgam Attack Anniversary: आज 22 अप्रैल 2026 है। ठीक एक साल पहले, इसी तारीख को कश्मीर की खूबसूरत बैसरन घाटी गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख-पुकार से दहल उठी थी। पहलगाम में हुए उस भीषण आतंकी हमले की पहली बरसी पर आज पूरा देश एक सुर में शोक भी मना रहा है और आतंकवाद के समूल नाश का संकल्प भी ले रहा है। 22 अप्रैल 2025 का वो दिन सैलानियों और

स्थानीय लोगों के लिए किसी डरावने सपने जैसा था। आतंकियों ने कायराना तरीके से निहत्थे लोगों को निशाना बनाया। इस हमले में 26 मासूम जिंदगियां खत्म हो गई थीं। इस हमले मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने क्या कुछ कहा है सुनिए…

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