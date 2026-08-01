UP Mafia Wives Mystery: मुख्तार-अतीक के बाद पत्नियां कहां गायब? | योगी की पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी माहौल के बीच एक बार फिर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और अशरफ के परिवार चर्चा में हैं। माफियाओं की मौत के बाद भी उनकी पत्नियां और परिवार की कुछ महिलाएं आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस वीडियो में जानिए आखिर अफ़शा अंसारी, शाइस्ता परवीन, ज़ैनब फ़ातिमा और आयशा नूरी के खिलाफ कौन-कौन से मामले दर्ज हैं? इन पर कितना इनाम घोषित

है? पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए क्या-क्या कोशिशें कर रही है? और आखिर इतने लंबे समय बाद भी ये पुलिस की पहुंच से बाहर क्यों हैं? पूरी रिपोर्ट में समझिए इस पूरे मामले की हर अहम जानकारी।