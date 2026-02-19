Great Nicobar Project : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने सोमवार को ग्रेट निकोबार के उस बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी, जिसकी लागत करीब 80,000 करोड़ रुपये है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि पर्यावरण क्लीयरेंस में पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं, इसलिए इसमें दखल देने का कोई ठोस आधार नहीं मिला। प्रोजेक्ट को ‘स्ट्रैटेजिक’ यानी रणनीतिक महत्व वाला बताया गया है।यह मेगा प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार द्वीप पर 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र

में फैला है। इसमें 130 वर्ग किलोमीटर जंगल की जमीन डायवर्ट करनी होगी और लगभग 10 लाख पेड़ काटने पड़ेंगे।