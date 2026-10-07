15 जुलाई 2001. गाजीपुर का उसरी चट्टी कांड और मुख्तार अंसारी पर हुआ जानलेवा हमला. इस घटना ने पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह की दुश्मनी को फिर सुर्खियों में ला दिया. लेकिन मुख्तार अंसारी की कहानी सिर्फ गैंगवार की नहीं है. ये कहानी एक ऐसे परिवार की भी है, जिसकी जड़ें स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीति से जुड़ी थीं. इस एपिसोड में जानिए मुख्तार अंसारी के परिवार, सियासी सफर,

ठेकेदारी, गैंगवार, उसरी चट्टी कांड, कृष्णानंद राय हत्याकांड, मऊ दंगे, जेल से चुनाव जीतने और 2024 में हुई मौत तक की पूरी कहानी.पूर्वांचल की सियासत और अपराध के उस दौर को समझिए, जिसने मुख्तार अंसारी को एक चर्चित बाहुबली के तौर पर स्थापित किया. बाहुबलीनामा के एपिसोड्स को प्यार देने के लिए जनसत्ता को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए जनसत्ता, सिर्फ खबर नहीं, मायने भी.