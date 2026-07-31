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BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, E20 पॉलिसी और नितिन गडकरी पर ये क्या बोले तहसीन पूनावाला!

Produced by Shubham Garg
09:00 | Updated:

उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने जनसत्ता से खास बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने E20 (इथेनॉल) पॉलिसी को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि इस नीति पर लोगों के बीच कई चिंताएं हैं।

Tehseen Poonawalla Latest Interview: उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने जनसत्ता से खास बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने E20 (इथेनॉल) पॉलिसी को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि इस नीति पर लोगों के बीच कई चिंताएं हैं। इंटरव्यू के दौरान तहसीन पूनेवाला ने अपने Instagram अकाउंट के सस्पेंड होने पर भी प्रतिक्रिया दी और सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा

उन्होंने अपने भाई शहजाद पूनावाला के BJP छोड़ने की चर्चाओं पर भी खुलकर बात की। इस Exclusive Interview में देखिए तहसीन पूनेवाला के सभी बड़े बयान और उनकी पूरी प्रतिक्रिया।

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