Team India New Chief Selector: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की पुरुष चयन समिति में बड़े बदलाव की खबर सामने आई है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा को चयन समिति का अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी दी गई है। वहीं, पूर्व क्रिकेटर रमेश पोवार को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बताया गया है कि प्रज्ञान ओझा वरिष्ठता यानी सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने के आधार

पर समिति की अध्यक्षता करेंगे। इस बदलाव के तहत वह अजीत अगरकर की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। आखिर BCCI की चयन समिति में इस बदलाव का क्या मतलब है? भारतीय क्रिकेट और टीम चयन पर इसका क्या असर पड़ सकता है? जानिए इस वीडियो में…