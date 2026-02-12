Co-presented by
तारिक रहमान पीएम बनेंगे तो क्या अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे? | Exclusive Interview

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बीएनपी (BNP Bangladesh) की विचारधारा 'बांग्लादेशी राष्ट्रवाद' है, जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिलेंगे, और 2024 के बाद बीएनपी ने सभी धर्मों की रक्षा की। भारत के साथ संबंधों को आपसी विश्वास, समानता और सहयोग (व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा) पर आधारित बनाने की बात की। तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने पर कानून-व्यवस्था सुधार, जवाबदेही, पारदर्शिता और लोगों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देंगे।

Tarique Rahman Interview: यह इंटरव्यू (जो मूल रूप से 2025 या उसके आसपास का लगता है, लेकिन अब 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में आम चुनाव (Bangladesh Election 2026) हो रहे हैं) में बीएनपी (BNP) के वरिष्ठ सलाहकार महादी अमीन ने तारिक रहमान (Tarique Rahman) के नेतृत्व में पार्टी की स्थिति पर बात की। उन्होंने कहा कि जनता 15 साल से अधिक समय बाद उत्साह से वोट दे रही है,

अवामी लीग के मानवाधिकार उल्लंघनों और भ्रष्टाचार के कारण जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया है, और बीएनपी (BNP) मुक्त-निष्पक्ष चुनाव में जीतकर सरकार बनाएगी।

