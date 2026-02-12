Tarique Rahman Interview: यह इंटरव्यू (जो मूल रूप से 2025 या उसके आसपास का लगता है, लेकिन अब 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में आम चुनाव (Bangladesh Election 2026) हो रहे हैं) में बीएनपी (BNP) के वरिष्ठ सलाहकार महादी अमीन ने तारिक रहमान (Tarique Rahman) के नेतृत्व में पार्टी की स्थिति पर बात की। उन्होंने कहा कि जनता 15 साल से अधिक समय बाद उत्साह से वोट दे रही है,

अवामी लीग के मानवाधिकार उल्लंघनों और भ्रष्टाचार के कारण जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया है, और बीएनपी (BNP) मुक्त-निष्पक्ष चुनाव में जीतकर सरकार बनाएगी।