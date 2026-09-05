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Swatantra Bhardwaj POCSO Case: क्या बोले चिराग पासवान? पॉडकास्ट बयान से मचा बवाल | निशु आज़ाद

Produced by khajan pandey
12:43 | Updated:

एक वायरल पॉडकास्ट में निशु आज़ाद के पिता का सिर फोड़ने और जेल नहीं जाने का दावा करने वाले स्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया है। इसके बाद उनके खिलाफ पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब पॉडकास्ट में चिराग पासवान और कपिल मिश्रा का नाम लेने वाले स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुद दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। चिराग पासवान ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और किसी का नाम लेकर अपराध को सही ठहराना गंभीर मामला है। वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने स्वतंत्र भारद्वाज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक, नाबालिग पीड़िता की नई शिकायत के आधार पर पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

Swatantra Bhardwaj POCSO Case: एक वायरल पॉडकास्ट में निशु आज़ाद के पिता का सिर फोड़ने और जेल नहीं जाने का दावा करने वाले स्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया है। इसके बाद उनके खिलाफ पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब

आया, जब पॉडकास्ट में चिराग पासवान और कपिल मिश्रा का नाम लेने वाले स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुद दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। चिराग पासवान ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और किसी का नाम लेकर अपराध को सही ठहराना गंभीर मामला है। वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने स्वतंत्र भारद्वाज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक, नाबालिग पीड़िता की नई शिकायत के आधार पर पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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