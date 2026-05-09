पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव हो गया है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही नई सरकार का मंत्रिमंडल सामने आ गया है। शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। नई सरकार में शामिल प्रमुख नाम — दिलीप घोष – वरिष्ठ बीजेपी नेता, संगठन का मजबूत चेहरा। अग्निमित्रा पॉल– महिला सशक्तिकरण का बड़ा चेहरा, आसनसोल से

विधायक। अशोक कीर्तनिया – मतुआ समुदाय में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता। खुदीराम टुडू – आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक। निसिथ प्रमाणिक – पूर्व केंद्रीय मंत्री और कूचबिहार से सांसद रह चुके नेता।