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Produced by khajan pandey
10:53 | Updated:

Suvendu Adhikari Oath Ceremony : शुभेंदु अधिकारी के साथ कौन-कौन नेता बने मंत्री ? शपथग्रहण की तस्वीरें देखें

नई सरकार में शामिल प्रमुख नाम — दिलीप घोष – वरिष्ठ बीजेपी नेता, संगठन का मजबूत चेहरा। अग्निमित्रा पॉल– महिला सशक्तिकरण का बड़ा चेहरा, आसनसोल से विधायक। अशोक कीर्तनिया – मतुआ समुदाय में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता। खुदीराम टुडू – आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक। निसिथ प्रमाणिक – पूर्व केंद्रीय मंत्री और कूचबिहार से सांसद रह चुके नेता।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव हो गया है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही नई सरकार का मंत्रिमंडल सामने आ गया है। शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। नई सरकार में शामिल प्रमुख नाम — दिलीप घोष – वरिष्ठ बीजेपी नेता, संगठन का मजबूत चेहरा। अग्निमित्रा पॉल– महिला सशक्तिकरण का बड़ा चेहरा, आसनसोल से

विधायक। अशोक कीर्तनिया – मतुआ समुदाय में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता। खुदीराम टुडू – आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक। निसिथ प्रमाणिक – पूर्व केंद्रीय मंत्री और कूचबिहार से सांसद रह चुके नेता।

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