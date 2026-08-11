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बांकीपुर में हार के बाद भाजपा में हलचल, सवर्ण वोटबैंक की नाराज़गी से सीएम योगी परेशान?

Produced by Shubham Garg
08:00 | Updated:

बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार ने बीजेपी के अंदर हलचल मचा दी है। द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा के कई नेता अब कह रहे हैं कि अगर वक्त रहते हालात नहीं संभाले गए, तो यही कहानी उत्तर प्रदेश में भी दोहराई जा सकती है। डर इस बात का है कि जिस समुदाय ने दशकों तक बीजेपी को दिया, वही समुदाय अब पार्टी से दूरी बनाता दिख रहा है। यही वजह है कि जैसे-जैसे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए ये मुद्दा किसी अलार्म बेल से कम नहीं है…

बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी के अंदर सवर्ण वोटबैंक को लेकर चिंता बढ़ने की चर्चा है। इस बीच UGC के नए नियमों, पेपर लीक और उच्च जाति के छात्रों की नाराज़गी जैसे मुद्दे पार्टी के लिए चुनौती बनते दिखाई दे रहे हैं। दावे और चर्चाएं अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ बीजेपी के कुछ नेताओं

के बीच यह चिंता सामने आ रही है कि अगर समय रहते सवर्ण समुदाय की नाराज़गी दूर नहीं हुई, तो यूपी में भी इसका राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है।

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