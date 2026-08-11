बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी के अंदर सवर्ण वोटबैंक को लेकर चिंता बढ़ने की चर्चा है। इस बीच UGC के नए नियमों, पेपर लीक और उच्च जाति के छात्रों की नाराज़गी जैसे मुद्दे पार्टी के लिए चुनौती बनते दिखाई दे रहे हैं। दावे और चर्चाएं अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ बीजेपी के कुछ नेताओं

के बीच यह चिंता सामने आ रही है कि अगर समय रहते सवर्ण समुदाय की नाराज़गी दूर नहीं हुई, तो यूपी में भी इसका राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है।