स्पेन में सस्ते किराए के घरों को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है. राजधानी मैड्रिड से लेकर बार्सिलोना और वालेंसिया तक लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि किराया कम किया जाए, किरायेदारों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और बेदखली पर रोक लगाई जाए. शनिवार को स्पेन के करीब 50 शहरों में प्रदर्शन हुए. मैड्रिड में अधिकारियों के मुताबिक करीब 70 हजार लोग सड़कों पर उतरे ,

जबकि प्रदर्शन आयोजित करने वाले किराएदारों की यूनियन ने यह संख्या करीब 5 लाख बताई है. स्पेन में पिछले करीब एक दशक में औसत किराया लगभग दोगुना हो चुका है. ऐसे समय में आम लोगों के लिए घर खरीदना तो मुश्किल है ही, किराए पर घर लेना भी लगातार महंगा होता जा रहा है.