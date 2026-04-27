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Produced by Neeta Sharma
11:21 | Updated:

Exclusive : एंटी-नेशनल कहे जाने पर क्या बोले Sonam Wangchuk ?

उन्होंने इन मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने और घायलों का ध्यान रखने की अपील की। वांगचुक ने अमित शाह की लद्दाख यात्रा (30 मई से शुरू) के दौरान लद्दाख में ही उच्च-स्तरीय बैठक करने की मांग की, क्योंकि 22 मई को प्रस्तावित सब-कमेटी स्तर की बैठक बहुत देरी और निम्न स्तर की है।

सोनम वांगचुक ने लद्दाख में केंद्र सरकार के साथ चल रही बातचीत को लेकर केंद्र से ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ NSA हटाने को एक कदम माना गया, लेकिन इससे अकेले विश्वास नहीं बनेगा। इसलिए 83 अन्य निर्दोष लोगों (जिनमें कई निर्दोष नागरिक और धार्मिक लोग शामिल हैं) के खिलाफ लगाए गए मुकदमे (जिनमें हत्या का प्रयास जैसे गंभीर आरोप हैं) वापस लिए

जाएं। सितंबर 2025 के हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे, जिनमें सुरक्षा बलों द्वारा बिना उचित आदेश के गोली चलाई गई।

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