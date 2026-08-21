Rahul Gandhi Protest: संसद मार्ग थाने के बाहर धरना, FIR पर अड़े राहुल, BJP का बड़ा हमला

Rahul Gandhi Protest: कांग्रेस नेता राहुल गांधी AIIMS की रिपोर्ट और पैलेट गन से घायल साहिल लोहबच को साथ लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे और FIR दर्ज करने की मांग की। पुलिस से तत्काल कार्रवाई नहीं होने के बाद राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश समेत कई कांग्रेस नेता भी पहुंचे। राहुल गांधी का आरोप

है कि जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए साहिल की शिकायत पर अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है। वहीं BJP ने राहुल गांधी के धरने को लेकर उन पर अराजकता को बढ़ावा देने और नियम-कानून की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।