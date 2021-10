BJP और CM Yogi के साथ रहेंगे या फिर अखिलेश यादव की तरफ लौटेंगे यूपी के Others OBS मतदाता | UP Elections 2022 Importance of Others OBC vote in UP Assembly Elections 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Elections 2022 ) करीब आते ही बीजेपी (BJP)-सपा (SP)-बसपा (BSP)-कांग्रेस (Congress) समेत सभी राजनीतिक दल (Political Parties) ज्यादा से ज्याता वोट बैंक (Vote Bank) को अपने पाले में करने में जुट गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (Others OBC) या फिर यूं कहें कि गैर यादव वर्ग (Non Yadav) के मतदाताओं (Voters) पर सबकी नजरें टिकी हैं। जिन्हें सीएम योगी (CM Yogi), अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav), मायावती (Mayawati) और प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) अपने अपने वोट में बदलना चाहते हैं। यही वजह है कि यूपी की सियासत में अचानक से सुभासपा, अपना दल (Apna Dal), निषाद पार्टी (Nishad Party) जैसे छोटे राजनीतिक दलों की हैसियत बढ़ गई है। यूपी चुनाव (UP Elections 2022) के इसी समीकरण पर पेश है जनसत्ता की ये खास रिपोर्ट